Басков показал любимую женщину

Моложавая красавица получила массу комплиментов

Николай Басков поздравил маму с днем рождения на своей странице в Instagram. Сегодня Елене Николаевне исполнилось 64 года.

"Моя дорогая мамочка, я даже не знаю, какими словами мне описать всю свою любовь к тебе", – написал певец, пожелав ей долгих лет жизни, здоровья и молодости.

Многие звезды присоединились к поздравлениям, а также отметили, что Елена Баскова выглядит очень молодо.

"Как ровесники", "Мама красивая", "Какие чистые и красивые", "Я подумала, что это Ваша подружка, очень хорошенькая мама!",

– прокомментировали фотографию подписчики артиста.