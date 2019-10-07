Басков показал любимую женщину

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Николай Басков поздравил маму с днем рождения на своей странице в Instagram. Сегодня Елене Николаевне исполнилось 64 года.
"Моя дорогая мамочка, я даже не знаю, какими словами мне описать всю свою любовь к тебе", – написал певец, пожелав ей долгих лет жизни, здоровья и молодости.
Многие звезды присоединились к поздравлениям, а также отметили, что Елена Баскова выглядит очень молодо.
"Как ровесники", "Мама красивая", "Какие чистые и красивые", "Я подумала, что это Ваша подружка, очень хорошенькая мама!",
– прокомментировали фотографию подписчики артиста.
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