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Умерла звезда КВН

Умерла звезда КВН
Фото: ITAR-TASS
Болезнь обнаружили слишком поздно

Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова ушла из жизни 7 октября. В сентябре у нее обнаружили саркому желудка четвертой степени.

"К огромному сожалению нам не удалось спасти Женю.Сегодня в 6 утра она скончалась в клинике в Москве", –

написал на своей страничке "ВКонтакте" супруг Евгении Сергей Жариков и поблагодарил всех, кто откликнулся на просьбу о помощи.

"Сборная Снежногорска" из Мурманской области вышла в полуфинал Высшей лиги КВН сезона этого года. 

Валентина МАЙОРОВА
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