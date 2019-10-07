Болезнь обнаружили слишком поздно

Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова ушла из жизни 7 октября. В сентябре у нее обнаружили саркому желудка четвертой степени.

"К огромному сожалению нам не удалось спасти Женю.Сегодня в 6 утра она скончалась в клинике в Москве", –

написал на своей страничке "ВКонтакте" супруг Евгении Сергей Жариков и поблагодарил всех, кто откликнулся на просьбу о помощи.

"Сборная Снежногорска" из Мурманской области вышла в полуфинал Высшей лиги КВН сезона этого года.