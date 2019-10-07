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Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова ушла из жизни 7 октября. В сентябре у нее обнаружили саркому желудка четвертой степени.
"К огромному сожалению нам не удалось спасти Женю.Сегодня в 6 утра она скончалась в клинике в Москве", –
написал на своей страничке "ВКонтакте" супруг Евгении Сергей Жариков и поблагодарил всех, кто откликнулся на просьбу о помощи.
"Сборная Снежногорска" из Мурманской области вышла в полуфинал Высшей лиги КВН сезона этого года.
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