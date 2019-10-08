Известный российский режиссер потерял дочь

Девушка ушла из дома три дня назад и не вернулась

Советский и российский кинорежиссер Виктор Бутурлин обратился с заявлением в полицию о пропаже дочери Анастасии.

24-летняя девушка ушла из дома 5 октября, ее не было три дня. Мобильный телефон пропавшей был отключен.

Вчера Анастасия заявила в социальных сетях, что находится дома и сейчас ее здоровью и благополучию ничего не угрожает, но причины своего исчезновения не озвучила, сообщает "СтарХит".



Анастасия обучается в Санкт-Петербургском государственном институте культуры на третьем курсе факультета реставрации, сообщает "Пятый канал". Правоохранительными органами по данному факту проводились розыскные мероприятия.

Виктор Бутурлин – заслуженный деятель искусств России, режиссер культовых сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".

