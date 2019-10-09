Тарзан засветился на пикантном фото в Сети

Пока "русалка" Наташа Королева наслаждается отдыхом в Майами, ее супруг развлекается по полной программе.

Сергей Глушко, он же Тарзан, во время гастролей по Крыму, пока жена не видит, прилег на чужую грудь. Впрочем, скрывать сей факт знаменитый стриптизер не стал, выложив доказательства "измены" в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

"На гастролях главное окружить себя комфортом", – подписал снимок Сергей.



Между тем Королева ничуть не расстроилась и отнеслась к случившемуся с юмором.

"Ахаха ну почти мой размер", – парировала возлюбленная Тарзана, ведь бюст, на котором так сладко спалось ее мужу, ненастоящий. Это всего лишь меховая подушка в виде женской груди внушительного размера.

Сей факт не смогли пропустить мимо подписчики Глушко.

"Между Наташкиных наверное лучше спится?", "Слепок?", "Наташкины", "Когда Натуси нету под бочком, подушка-сиси", – отреагировали они.

В полную величину рассмотреть забавную подушку можно на видео, где Сергей решил примерить новую грудь и "наполнить ее морским воздухом".