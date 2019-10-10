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Не довезли до больницы: умерла вдова Папанова

Не довезли до больницы: умерла вдова Папанова
Кадр из фильма "Гнездо глухаря "
Надежда Каратаева ушла из жизни в 93 года

Вдове легендарного актера Анатолия Папанова не успели помочь.

По предварительным данным, Каратаевой стало плохо, когда она была дома – пожилая женщина болела воспалением легких. Скорую ей вызвали, но до больницы, к сожалению, довезти не успели – Надежда умерла по дороге. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Подробностей случившегося и официального подтверждения пока нет.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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