Новая беда заставила широко известную в прошлом актрису продать жилище

Наталья Вавилова, которую зрители запомнили по роли дочери главной героини фильма "Москва слезам не верит", всеми силами помогает супругу – режиссеру Самвелу Гаспарову – излечиться от тяжелой болезни. Она даже продала роскошный особняк на Рублевке, рассказали в окружении актрисы.

У сценариста тяжелая форма гастрита. "Несколько недель назад начались осложнения", – сообщила StarHit приятельница, добавив, что и возраст у мужчины далеко не молодой, ему 81 год. Недавно супруга кинозвезды выписали из больницы, теперь он лечится дома. Актриса не отходит от режиссера "ни на шаг", и пока они "справляются сами, помощи не просят", отметила Светлана.

Теперь известные муж и жена живут в квартире на юго-западе Москвы. Их двухэтажный коттедж на Рублевском шоссе, как уточнил друг семьи, за 40 млн купил "иностранец, гражданин Сирии". Наталья и Самвел, по его словам, "не унывают, голоса бодрые".

Эта беда не первая в жизни одной из советских звезд экрана. Девушка проснулась знаменитой после выхода на экраны фильма "Москва слеззам не верит", и с того времени предложения от режиссеров поступали наперебой. Однако на съемках одной из картин 33 года назад Вавилова упала с лошади и получила травму позвоночника средней тяжести. Из-за того, что роль отдали другой, она разочаровалась, да и здоровье после травмы не восстановилось полностью, поэтому знаменитость ушла из кино навсегда, и с той поры посвятила себя дому и семье, не дает интервью и сторонится публичности.

В январе этого года Наталье Вавиловой исполнилось 60 лет. Для миллионов советских зрителей она по-прежнему осталась светловолосой красавицей с большими голубыми глазами, какой ее видели в более чем 20 фильмах, среди которых "Ученик лекаря", "Мой избранник", "Не ходите, девки, замуж", "Бармен из "Золотого якоря" и другие, полюбившиеся многим.