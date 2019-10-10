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Чехова приоткрыла постельные тайны

Чехова приоткрыла постельные тайны
Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда показала "шоколадную" новинку

Анфиса Чехова позволила всем любопытствующим полюбоваться на свой будуар. Телеведущая недавно прикупила мебель и решила похвастаться обновкой.

"Знакомьтесь, моя новая кровать, спинка которой похожа на плитку шоколада", –  

кокетливо написала звезда на своей страничке в Instagram.

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Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova)

Поклонники так любят свою прекрасную Анфису, что даже ее рекламные посты вызывают у них бурю восторгов:

"Кровать-мечта! Впрочем как и женщина на ней!", "Красиво жить не запретишь!", "Анфиса-маркиза ангелов. Возникла ассоциация с прекрасной Анжеликой", "Охххх... это кровать цариц", "Эх шоколад.... Анфиса... Розовый?", "Приглашаете?"

А одна из подписчиц и вовсе призналась:

"Я влюбилась в вашу кровать".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.


Валентина МАЙОРОВА
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