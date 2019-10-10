Нибиру
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Анфиса Чехова позволила всем любопытствующим полюбоваться на свой будуар. Телеведущая недавно прикупила мебель и решила похвастаться обновкой.
"Знакомьтесь, моя новая кровать, спинка которой похожа на плитку шоколада", –
кокетливо написала звезда на своей страничке в Instagram.
Поклонники так любят свою прекрасную Анфису, что даже ее рекламные посты вызывают у них бурю восторгов:
"Кровать-мечта! Впрочем как и женщина на ней!", "Красиво жить не запретишь!", "Анфиса-маркиза ангелов. Возникла ассоциация с прекрасной Анжеликой", "Охххх... это кровать цариц", "Эх шоколад.... Анфиса... Розовый?", "Приглашаете?"
А одна из подписчиц и вовсе призналась:
"Я влюбилась в вашу кровать".
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
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