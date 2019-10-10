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Полуголая звезда "Универа" развалилась на диване

Полуголая звезда
Анна Хилькевич. Фото: www.globallookpress.com
Сильно похудевшая блондинка дерзко отбрила недовольных поклонников

Героиня сериала "Универ" Анна Хилькевич выложила в Сеть полуобнаженный снимок. На нем звезда вытянулась на диване, демонстрируя свою худобу. 

По словам знаменитости, за короткий промежуток времени она сбросила примерно 3-4 килограмма. Тут же она объяснила, с чем связана потеря веса. 

"У меня был жуткий энтеровирус, после которого я не ела неделю!" – призналась в Instagram Анна.

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Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

Теперь Хилькевич весит 45 кг – это ее вес до первых родов. И артистке нравится, как она выглядит. Однако ее взбесила чрезмерная обеспокоенность поклонников. Звезда "Универа" попросила всех неравнодушных избавить ее от советов о том, что ей надо больше есть, передает "Пятый канал".  

В стане фанатов мнения по поводу фигуры Анны разделились. Одни назвали ее обладательницей "тела мечты" и идеальной фигуры. Другие позавидовали маме двоих детей с невероятными пропорциями. А третьи вопреки требованию похудевшей блондинки не удержались от заботливых комментариев (орфография и пунктуация авторов оригинальны). 

"Где найти этот энтеровирус?", "Отличная фигура!", "Жир всегда успеет нарости, были бы кости", "После двух родов, всем бы такую фигуру", "Не хочется видеть вас потом в шоу про анарксию. Все они считают что они прекрасны и сами лучше всех знают что именно им хорошо", "45 до родов первых! Худышка тебе только мини и одевать обтягивающее короткое. А ты одеваешь ерунду всякую", "Это зависть! Лучше когда ничего не торчит и не висит....вы в очень хорошей форме после 2 родов", "Жесть что ты сделала с собой? Не похожа на себя", "Аня, кушай мясо! Как-то кожа старится стала, не нужно издеваться над собой, и даже внешний вид и взгляд тухнет", – отреагировали подписчики Хилькевич. 

Ксения АНДРЕЕВА
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