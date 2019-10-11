Российский актер умер на сцене

Музыканту и драматическому артисту было 42 года

Ведущий артист Казанского театра юного зрителя, автор и исполнитель песен Арсений Курченков скончался 10 октября во время спектакля "Бал.Бесы".

"Пластичный, темпераментный, обаятельный, он пользовался большой любовью у зрителей", -

написано в некрологе на сайте театра.

В спектакле по роману Достоевского Курченков играл Степана Трофимовича Верховенского. Артист умер внезапно, прямо на сцене.

"Несмотря на трагедию, актеры смогли доиграть спектакль до конца", -

сообщили РИА "Новости" в Казанском ТЮЗе.

Арсений Курченков родился в Казани 1 октября 1977 г., получил образование в Казанском театральном училище, в 1996 г. начал служить в Казанском ТЮЗе. С 2008 по 2009 гг. работал в театрах Самары, затем вновь вернулся в Казань.

В ближайшие 3 дня все спектакли в театре отменены из-за внезапной смерти артиста.