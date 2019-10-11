Российский актер умер на сцене

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Ведущий артист Казанского театра юного зрителя, автор и исполнитель песен Арсений Курченков скончался 10 октября во время спектакля "Бал.Бесы".
"Пластичный, темпераментный, обаятельный, он пользовался большой любовью у зрителей", -
написано в некрологе на сайте театра.
В спектакле по роману Достоевского Курченков играл Степана Трофимовича Верховенского. Артист умер внезапно, прямо на сцене.
"Несмотря на трагедию, актеры смогли доиграть спектакль до конца", -
сообщили РИА "Новости" в Казанском ТЮЗе.
Арсений Курченков родился в Казани 1 октября 1977 г., получил образование в Казанском театральном училище, в 1996 г. начал служить в Казанском ТЮЗе. С 2008 по 2009 гг. работал в театрах Самары, затем вновь вернулся в Казань.
В ближайшие 3 дня все спектакли в театре отменены из-за внезапной смерти артиста.
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