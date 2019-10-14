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Гагарина в крошечной повязке на бюсте искупалась в молоке

Гагарина в крошечной повязке на бюсте искупалась в молоке
Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Певицу не узнали в необычном дерзком образе

Полина Гагарина выложила в Instagram кадр со съемок нового клипа на песню "Смотри". Снимок вызвал бурю эмоций у поклонников артистки, которая изображена на фото в пикантном виде. Знаменитость снялась полуголой в молоке. 

"Как думаете это вода или настоящее молоко?"

– обратилась звезда к фанатам.

Однако поклонников больше заинтересовал тот факт, что в кадре Гагарина в ярком макияже лежит с узкой полоской ткани, прикрывающей грудь. Взгляд певицы в потолок возбудил поклонников не меньше, чем ее полуобнаженное тело.

"Какой кадр, завораживает", "Космически", "Какая шикарная", "Клеопатра", "Воооу! Жаришка", "Как же это прекрасно", "Красавица", "Гагара бомба", "Не узнать прямо", – поделились впечатлениями интернет-пользователи.

Впрочем, некоторые подписчики, глядя на фото, не удержались и пошутили:

"Когда на гв и пропустила кормление", "Поль, у тебя кажется, молоко убежало", – иронично прокомментировали снимок некоторые поклонники, чей юмор самой Гагариной пришелся по душе – она ответила одной из подписчиц в комментариях смеющимся смайликом. 

Полина ИВАНОВА
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