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Российская певица блеснула формами в море

Российская певица блеснула формами в море
Саша Савельева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка "Фабрики" показала фигуру после родов

Саша Савельева опубликовала фотографию в черном бикини, сделанную на Мертвом море. На снимке можно увидеть, что звезда уже вернулась в форму после рождения сына и в целом выглядит отлично.

"Мертвое Море – лучшее место, где можно отстирать Московский смог",

– подписала публикацию певица. Подписчики Савельевой стали бурно обсуждать ее пост в Instagram. Ее засыпали комплиментами:

"Восхищаюсь тем, что не поддались дебильной моде, не накачали губы и сиськи, не стали стандартной, как все!", "Какая красивая", "Саша, обожаю Вас, натуральная красота, без жутких губ и силиконовой груди. Как прекрасно видеть такую женщину!", "Искренняя, настоящая красавица".

Некоторые отметили, что несмотря на недавнее рождение сына, формы Савельевой не отличаются выдающимися размерами:

"Вы грудью не кормите малыша? Жаль, а надо бы".

В комментариях также раскритиковали певицу за подпись про смог, заметив, что настоящего смога звезда никогда не видела:

"А нам из Челябинска-то где тогда отмокать и стирать выбросы?", "Вы, наверное, не видели смог".

Сейчас 35-летняя экс-солистка "Фабрики" путешествует вместе со своим супругом Кириллом Сафроновым по Израилю. 27 марта у пары родился сын Леон.

Карина СИРАЗОВА
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