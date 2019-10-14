Нибиру
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Саша Савельева опубликовала фотографию в черном бикини, сделанную на Мертвом море. На снимке можно увидеть, что звезда уже вернулась в форму после рождения сына и в целом выглядит отлично.
"Мертвое Море – лучшее место, где можно отстирать Московский смог",
– подписала публикацию певица. Подписчики Савельевой стали бурно обсуждать ее пост в Instagram. Ее засыпали комплиментами:
"Восхищаюсь тем, что не поддались дебильной моде, не накачали губы и сиськи, не стали стандартной, как все!", "Какая красивая", "Саша, обожаю Вас, натуральная красота, без жутких губ и силиконовой груди. Как прекрасно видеть такую женщину!", "Искренняя, настоящая красавица".
Некоторые отметили, что несмотря на недавнее рождение сына, формы Савельевой не отличаются выдающимися размерами:
"Вы грудью не кормите малыша? Жаль, а надо бы".
В комментариях также раскритиковали певицу за подпись про смог, заметив, что настоящего смога звезда никогда не видела:
"А нам из Челябинска-то где тогда отмокать и стирать выбросы?", "Вы, наверное, не видели смог".
Сейчас 35-летняя экс-солистка "Фабрики" путешествует вместе со своим супругом Кириллом Сафроновым по Израилю. 27 марта у пары родился сын Леон.
Под удар попали политики и представители прессы