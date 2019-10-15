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Раскрыты подробности операции олимпийской чемпионки в онкоцентре

Раскрыты подробности операции олимпийской чемпионки в онкоцентре
Татьяна Тотьмянина. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитой фигуристке удалили желчный пузырь

Сегодня в Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину. Олимпийская чемпионка в парном катании попала в больницу с опухолью.

Спортсменке удалили желчный пузырь методом лапароскопии. "Операция прошла успешно", –  сообщил Telegram-канал Mash. Однако пока рано говорить о доброкачественности или злокачественности опухоли. Образцы отправили на экспертизу, передает телеканал "Царьград".

Пиар-агент фигуристки подтвердила информацию о госпитализации, а также сообщила, что после операции Татьяна чувствует себя хорошо.

"Какого-то бешеного ажиотажа мы бы не хотели раздувать",

– пояснила представитель Тотьмяниной телеканалу "360" и предложила дождаться, пока Татьяна отойдет от наркоза.

Тотьмянина – олимпийская чемпионка в парном катании, двукратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы. Фигуристка участвовала в шоу "Ледниковый период". Спортивную карьеру Татьяна завершила в 2006 году.

Карина СИРАЗОВА
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