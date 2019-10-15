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Актера сериала "Счастливы вместе" обокрали в Москве

Артист попался на удочку телефонных мошенников и потерял крупную сумму денег

Исполнитель эпизодических ролей в сериалах "Счастливы вместе" и "Дальнобойщики" стал жертвой злоумышленников. Мужчине позвонили по телефону якобы сотрудники банка и попросили назвать код из SMS-сообщения, чтобы сохранить деньги на банковском счету, – сообщает "Подмосковье сегодня".

Актер передал информацию телефонным мошенникам и потерял 200 тыс. рублей. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен после проверки, - пишет агентство городских новостей "Москва".

Дарья ПЕТРОВА
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