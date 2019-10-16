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Волочкова в свадебном платье намекнула на брак с Басковым

Волочкова в свадебном платье намекнула на брак с Басковым
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Невеста поблагодарила жениха за роскошный подарок

Анастасия Волочкова поделилась необычной фотографией с Николаем Басковым в честь его дня рождения. На снимке Анастасия предстала в роскошном белом платье в пол, а Николай – в черном костюме, расшитом пайетками. Певец нежно обнимает артистку за талию.

"Дорогой Коля, тебе какое поздравление было бы приятнее? С днём рождения? Или с днём нашей свадьбы? Поздравляю!"

– поздравила Волочкова именинника на своей странице в Instargam и поблагодарила Баскова за подаренные им когда-то серьги. "Они – мой оберег!" – добавила балерина.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Золотой голос России" 15 октября отпраздновал свое 43-летие. По некоторым данным, роман Волочковой и Баскова начался в 2013 году, однако спустя два года они расстались, сообщает URA.RU. Несмотря на это пара до сих пор сохранила теплые дружеские отношения.

Карина СИРАЗОВА
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