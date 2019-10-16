Артситка созналась в преступлении

Актрису Ольгу Юрасову, известную по сериалу "Солдаты", поймали с поличным на краже в московском фитнес-центре. Она пыталась похитить около 50 тысяч рублей.

Отмечается, что Юрасова привлекла внимание администрации еще летом после многочисленных жалоб клиентов на пропажи из шкафчиков. Тогда было принято решение установить камеры наблюдения, сообщает РЕН ТВ.

Актриса созналась, что пять раз вскрывала чужие шкафчики, передает "Вечерняя Москва". Ей грозит уголовная ответственность.

Ольга Юрасова получила известность благодаря роли жены прапорщика Шматко в сериале "Солдаты".