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Состояние тяжелое: народную артистку увезли в реанимацию

Состояние тяжелое: народную артистку увезли в реанимацию
Наталья Белохвостикова. Фото: www.globallookpress.com
У актрисы возникли проблемы с сердцем

Наталья Белохвостикова находится в реанимации в одной из столичных клиник. Народной артистке РСФСР провели операцию на сердце. Сейчас 68-летняя знаменитость находится в тяжелом состоянии, – сообщает Telegram-канал 112.

Белохвостикова прославилась после фильмов "Принцесса цирка", "У озера", "Легенда о Тиле", "Белый праздник". Актриса является лауреатом двух Государственных премий СССР.

Дарья ПЕТРОВА
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