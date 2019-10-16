У актрисы возникли проблемы с сердцем

Наталья Белохвостикова находится в реанимации в одной из столичных клиник. Народной артистке РСФСР провели операцию на сердце. Сейчас 68-летняя знаменитость находится в тяжелом состоянии, – сообщает Telegram-канал 112.

Белохвостикова прославилась после фильмов "Принцесса цирка", "У озера", "Легенда о Тиле", "Белый праздник". Актриса является лауреатом двух Государственных премий СССР.