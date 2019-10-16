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Возлюбленная Тимати (наст. имя Тимур Юнусов) модель Анастасия Решетова прямо сейчас рожает ребенка, – сообщает Telegram-канал "Светские хроники". Артиста заметили в одном из госпиталей Москвы вместе с мамой – они выходили из родильного блока.
Известно, что Решетова ждет от Тимати сына. Также у артиста подрастет 5-летняя дочь Алиса от другой модели – Алены Шишковой.
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