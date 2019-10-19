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Виктория Дайнеко на своей странице в Instagram выложила провокационное видео.
На кадрах певица делает себе макияж под музыку. При этом Виктория крутит бедрами и любым способом пытается показать свою сексуальность. Кроме того, артистка не стала надевать лифчик, на что обратили внимание подписчики.
"Я точно разглядел движения Шакиры", "Офигенная....просто дикий ангел)", "Круто жопой вертишь так то", "Очень сексуально💥", "Нефига себе ну и тело", "Грудь просвечевает 😍", "Создал же бог такую красоту!", "Сосочки торчком🔥".
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