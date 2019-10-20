Певица забралась на тумбочку в одних трусах

Анна Седокова продолжает радовать фанатов эротическими снимками. На этот раз артистка выставила напоказ обнаженные ягодицы.

На снимке певица сидит на тумбочке, повернувшись спиной к зеркалу. Из одежды на Седоковой лишь трусы и топ. При этом нижнее белье едва прикрывает интимные места. Подписчики пришли в восторг от увиденного.

"Очень классная и сексуальная попа! 😘", "Отшлепать бы тебя хорошенечко)", "Мне это нравится 😍", "Очень, класная", "Анна Вы самая шикарная женщина!", "Мать троих детей, а какая фигура❤️", "Вот это орех 😉", "Попа хороша!!!".