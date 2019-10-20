Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Вот это орех": Седокова показала голые ягодицы

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Певица забралась на тумбочку в одних трусах

Анна Седокова продолжает радовать фанатов эротическими снимками. На этот раз артистка выставила напоказ обнаженные ягодицы.

На снимке певица сидит на тумбочке, повернувшись спиной к зеркалу. Из одежды на Седоковой лишь трусы и топ. При этом нижнее белье едва прикрывает интимные места. Подписчики пришли в восторг от увиденного.

"Очень классная и сексуальная попа! 😘", "Отшлепать бы тебя хорошенечко)", "Мне это нравится 😍", "Очень, класная", "Анна Вы самая шикарная женщина!", "Мать троих детей, а какая фигура❤️", "Вот это орех 😉", "Попа хороша!!!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Предатель": Горбачева разнесли за письмо Путину

Откровения первого президента СССР вызвали бурю возмущения

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей