Почти инсульт: актриса из "Иронии судьбы" попала в больницу

Нибиру
- Это окончательно: Нибиру погубит Землю
- Бесы с Нибиру принесли в Россию опасную эпидемию
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
381 новости
Известная российская актриса Валентина Талызина госпитализирована в Москве. По предварительным данным, у нее случился приступ микроинсульта.
Состояние 84-летней артистки оценивается как средней степени тяжести. По словам медиков, угрозы для жизни нет. В скором времени ее переведут в реабилитационный центр, сообщает РЕН ТВ.
Валентина Талызина – народная артистка РСФСР. Снялась во множестве фильмов, в том числе и в картине "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", где помимо своей роли также озвучила главную героиню в исполнении Барбары Брыльской.
Откровения первого президента СССР вызвали бурю возмущения
Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков