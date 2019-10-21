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Почти инсульт: актриса из "Иронии судьбы" попала в больницу

Почти инсульт: актриса из
Валентина Талызина. Фото: www.globallookpress.com
Артистка находится в состоянии средней тяжести

Известная российская актриса Валентина Талызина госпитализирована в Москве. По предварительным данным, у нее случился приступ микроинсульта.

Состояние 84-летней артистки оценивается как средней степени тяжести. По словам медиков, угрозы для жизни нет. В скором времени ее переведут в реабилитационный центр, сообщает РЕН ТВ.

Валентина Талызина – народная артистка РСФСР. Снялась во множестве фильмов, в том числе и в картине "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", где помимо своей роли также озвучила главную героиню в исполнении Барбары Брыльской.

Карина СИРАЗОВА
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