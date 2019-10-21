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Известного режиссера обокрали в Москве

Известного режиссера обчистили в Москве
Рустам Хамдамов. Фото: Бориса Кавашкина /ИТАР-ТАСС
Постановщик лишился дорогих серег и броши

Из квартиры российского кинорежиссера Рустама Хамдамова похитили украшения на сумму около 300 тысяч рублей. Сам постановщик подозревает своего старого знакомого.

Заявление о пропаже поступило в полицию вечером 19 октября. Хамдамов рассказал, что неделей ранее к нему заходил давний знакомый, и уже на следующий день режиссер не досчитался драгоценностей. Из шкатулки пропали старинные серьги, кольцо с рубином, брошь-камея и часы с ласточкой из бриллиантов, сообщает "Комсомольская правда".

По мнению Хамдамова, гость мог похитить ювелирные украшения, пока сам он находился в другой комнате. Ведется расследование.

Рустам Хамдамов – советский и российский режиссер, сценарист, художник. Член Гильдии кинорежиссёров России. Стал первым в истории российским художником, работы которого при жизни были приняты в современную коллекцию Эрмитажа.

Карина СИРАЗОВА
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