Постановщик лишился дорогих серег и броши

Из квартиры российского кинорежиссера Рустама Хамдамова похитили украшения на сумму около 300 тысяч рублей. Сам постановщик подозревает своего старого знакомого.

Заявление о пропаже поступило в полицию вечером 19 октября. Хамдамов рассказал, что неделей ранее к нему заходил давний знакомый, и уже на следующий день режиссер не досчитался драгоценностей. Из шкатулки пропали старинные серьги, кольцо с рубином, брошь-камея и часы с ласточкой из бриллиантов, сообщает "Комсомольская правда".

По мнению Хамдамова, гость мог похитить ювелирные украшения, пока сам он находился в другой комнате. Ведется расследование.

Рустам Хамдамов – советский и российский режиссер, сценарист, художник. Член Гильдии кинорежиссёров России. Стал первым в истории российским художником, работы которого при жизни были приняты в современную коллекцию Эрмитажа.

