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"Как с картины": Толкалина показала крупные ягодки

Любовь Толкалина. Фото: www.globallookpress.com
Артистка проявила незаурядную фантазию

Любовь Толкалина – не только красивая актриса, но и талантливая рассказчица. Поклонники актрисы уверяют, что она способна увидеть красоту во всем. Новое изумительное фото из Италии, на котором Люба стоит в обрамлении виноградных гроздьев, – яркое тому подтверждение.

Подписчики актрисы в Instagram решили, что Толкалина здесь похожа на героиню картины "Итальянский полдень".

"Любушка Вы как с картины Брюллова", "Люба, Вы постоянно на позитиве.Это заражает и заряжает..Спасибо Вам! Оставайтесь всегда такой..",  "Любочка – Вы чудо", "Любовь -Вы прекрасны!", "Вкусная счастливая Люба-виноградинка)", - 

почитатели артистки не пожалели теплых слов, чтобы выразить свой восторг (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
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