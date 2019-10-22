Знаменитость одновременно восхитила и разочаровала поклонников

Участница Comedy Woman Екатерина Варнава отбросила стеснение, а вместе с ним и одежду.

Она выложила в Сеть фото, которое не оставило никого равнодушным. На снимке звезда полностью обнажена.

"Максимально честна с вами. Ничего не скрываю", – написала Катя в Instagram.



Однако подписчики упрекнули юмористку в том, что она не до конца правдива. Отдельные и самые интригующие части тела она все же прикрыла руками и ногами, утаив от зрителей интимные детали.

"Но все таки что то да прикрыто....значит не на 100% честна", "Но загадка осталась", "По-моему, не очень хороший пример для демонстрации честности. Скорее – бескомплексности", "Прекрасно, а давайте ещё честнее", – отозвались ненасытные фанаты.

А вот недовольных и осуждающих Варнаву совсем не оказалось. На артистку обрушился поток похожих друг на друга комплиментов. Поклонники называли ее красоткой, богиней, бомбой, огненной и шикарной девушкой. А кто-то даже захотел ее съесть всю, без остатка.

"Какая вкусная женщина", – восхитился "гурман".

