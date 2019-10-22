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"Вкусная": звезда Comedy Woman разделась до гола

Екатерина Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava/
Знаменитость одновременно восхитила и разочаровала поклонников

Участница Comedy Woman Екатерина Варнава отбросила стеснение, а вместе с ним и одежду.

Она выложила в Сеть фото, которое не оставило никого равнодушным. На снимке звезда полностью обнажена. 

"Максимально честна с вами. Ничего не скрываю", – написала Катя в Instagram. 

Однако подписчики упрекнули юмористку в том, что она не до конца правдива. Отдельные и самые интригующие части тела она все же прикрыла руками и ногами, утаив от зрителей интимные детали. 

"Но все таки что то да прикрыто....значит не на 100% честна", "Но загадка осталась", "По-моему, не очень хороший пример для демонстрации честности. Скорее – бескомплексности", "Прекрасно, а давайте ещё честнее", – отозвались ненасытные фанаты. 

А вот недовольных и осуждающих Варнаву совсем не оказалось. На артистку обрушился поток похожих друг на друга комплиментов. Поклонники называли ее красоткой, богиней, бомбой, огненной и шикарной девушкой. А кто-то даже захотел ее съесть всю, без остатка. 

"Какая вкусная женщина", – восхитился "гурман". 

Ксения АНДРЕЕВА
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