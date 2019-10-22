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Мошенники замахнулись на квартиру Хабенского

Мошенники замахнулись на элитную квартиру Хабенского
Константин Хабенский. Фото: www.globallookpress.com
Ситуация, в которую попал знаменитый актер, может разрастись до уголовного дела

Звезда "Ночного дозора" и один из самых известных "благотворителей" России Константин Хабенский оказался в центре скандала. Сам того не ведая, знаменитый актер был в тянут в мошенническую схему. 

Аферисты пытались нажиться на его квартире. Так, компания-застройщик, у которой Хабенский приобрел элитное жилье, разорилась и была объявлена банкротом. При этом юрист фирмы со своими "подельниками" не стал упускать возможность заработать 249,6 млн рублей.

Именно такую сумму после определенных махинаций компания осталась должна команде мошенников. Чтобы расплатиться с ними, застройщик должен был продать, в том числе, апартаменты знаменитого клиента. Но этого не допустил суд.

"Арбитражный суд Москвы установил подлог документов. Сложно поверить в то, что такое вообще стало возможным", – поведал "МК" источник.

Известно, что ситуация может разрастись до уголовного дела. 

Ксения АНДРЕЕВА
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