Экс-звезда Большого театра вытянула изуродованные ноги

Эпатажная балерина, которая больше известна как королева шпагата, Анастасия Волочкова пожаловалась своим подписчикам.

Она выставила напоказ внушительного размера вскрытую мозоль, выложив в Сеть фото своей пятки "до" и "после". На первом снимке отчетливо видна оторванная кожа, на втором – на месте раны лейкопластырь. Чтобы продемонстрировать это, Анастасия вытянула ноги на передней панели автомобиля перед лобовым стеклом.

"Прорепетировала",

– написала Волочкова, акцентировав внимание, что постоянно терпит боль ради профессии. Подписчики посочувствовали звезде, а заодно и ее водителю.

"Бедный водитель. Лицезреть такое", – написал один из них.

Впрочем, чутких поклонников оказалось на так уж много. Большинство фанатов заплевали знаменитость за отвратительный пост (орфография и пунктуация авторов сохранены).



"Фуу.. мерзость", "Я только есть начал и здесь такое, мне чет поплохело, аппетит пропал", "Зачем выкладывать это уродство? Нисколько не жалко эти ласты", "Мозоль с непривычки? Как же ежедневные восьмичасовые тренировки?", "Больше нечего показать?", – напали на Анастасию злопыхатели.

Впрочем, артистке, к ногам которой то и дело поклонники бросают букеты роз, не привыкать. Что бы она ни опубликовала в своем Instagram, завистники тут как тут. Дабы отдохнуть от обидных высказываний в свой адрес, балерина периодически закрывает комментарии, .