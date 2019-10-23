Звезда поделилась рецептом красоты

Актриса Эвелина Бледанс, выложив откровенное фото, пустилась в откровения. На снимке знаменитость позирует в купальнике на фоне водопада, демонстрируя идеальное тело, о чем, кстати, она без лишней скромности заявляет сама.

"Я пришла к определенному жизненному рубежу не утратив подтянутого тела с неплохими для дамы мышцами и упругой кожей с шелковистым прикосновением",

– написала Бледанс, рассказав о жертвах, на которые идет ради красоты.

Впрочем, ничего нового звезда не сообщила. Чтобы оставаться стройной, она "грызет морковку" и занимается фитнесом. В то же время Эвелина спросила у подписчиц, довольны ли они своими формами. Ответы получились самыми разными. Однако объединяло их одно – все поклонники без ума от Бледанс.

"Секси секс", "Как всегда хороша и безупречна...так и съел бы всю", "Роскошная женщина!", "Леди совершенство! Браво!" – рассыпались в комплиментах они.

Одна из подписчиц также назвала артистку "шикарной девушкой", поблагодарив за "рецепт красоты".