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"Съел бы": Бледанс разделась в водопаде

Эвелина Бледанс. Фото: instagram.com/bledans/
Звезда поделилась рецептом красоты

Актриса Эвелина Бледанс, выложив откровенное фото, пустилась в откровения. На снимке знаменитость позирует в купальнике на фоне водопада, демонстрируя идеальное тело, о чем, кстати, она без лишней скромности заявляет сама. 

"Я пришла к определенному жизненному рубежу не утратив подтянутого тела с неплохими для дамы мышцами и упругой кожей с шелковистым прикосновением",

– написала Бледанс, рассказав о жертвах, на которые идет ради красоты. 

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Публикация от Эвелина Блёданс (@bledans)

Впрочем, ничего нового звезда не сообщила. Чтобы оставаться стройной, она "грызет морковку" и занимается фитнесом. В то же время Эвелина спросила у подписчиц, довольны ли они своими формами. Ответы получились самыми разными. Однако объединяло их одно – все поклонники без ума от Бледанс. 

"Секси секс", "Как всегда хороша и безупречна...так и съел бы всю", "Роскошная женщина!", "Леди совершенство! Браво!" – рассыпались в комплиментах они. 

Одна из подписчиц также назвала артистку "шикарной девушкой", поблагодарив за "рецепт красоты".

Ксения АНДРЕЕВА
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