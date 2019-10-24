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Известный советский композитор умер прямо в своей студии

Известный советский композитор умер прямо в своей студии
Фото: pixabay.com
Константин Титар был одним из авторов популярнейших передач «Голубой огонек» и «Утренняя почта»

80-летний композитор скончался в Королеве накануне, 23 октября. Его обнаружила мертвым подруга-поэтесса, которую он дожидался в своей частной студии. Она располагалась в его доме.

Мертвый Титар сидел в кресле, голова его была запрокинута, пишет "МК".

"Мне позвонила Виктория и закричала, что Константин умер. Я ей сказала, чтобы она не паниковала, а вызывала "скорую" и полицию", – приводит издание слова актрисы местного театра, к которой поэтесса бросилась за помощью.

К сожалению, приехавшие медики уже ничем не смогли помочь Титару.

У композитора были проблемы со здоровьем: он регулярно терял сознание и в последнюю неделю перед смертью жаловался на боли в сердце. Однако к врачу идти наотрез отказывался.

Титар – заслуженный артист Чувашии, Мордовии, Калмыкии и заслуженный деятель искусств Таджикской ССР.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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