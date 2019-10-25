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Знаменитая любительница быстрой езды в "Кабриолете" Любовь Успенская поведала историю о бессердечии российского лидера Владимира Путина. Как-то она встретилась с президентом и рассказала ему свой сон.
Мол, королева русского шансона и глава государства слушали у камина ее песни, он был "такой романтичный". На что Путин ответил, что во время ее исполнения его друг заплакал.
"А вы?" – спросила я его. "А я нет", – сказал мне Путин",
– вспомнила Успенская, отметив, что обнималась с одним из самых влиятельных политиков в мире, передает "Телепрограмма".
"Он очень обаятельный", – охарактеризовала Владимира Владимировича артистка, добавив, что тоже поделилась с ним историей о суровом муже-мексиканце подруги, который однажды пролил слезу во время сентиментального фильма. Успенская поинтересовалась у президента, мог бы он заплакать в этой ситуации.
"Ну, я же не мексиканец", – парировал Путин.
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