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Скандально известная балерина Анастасия Волочкова поделилась рассуждениями о человеческих взаимоотношениях – любви, сексе и влиянии эмоций на близость. По словам артистки, счастье без настоящей любви невозможно.
"Очень важная составляющая отношений – сексуальность. Но если любовь без секса возможна, то секс без эмоций – это, мне кажется, абсолютно пустое занятие",
– написала Волочкова на портале Teleprogramma.pro. Она добавила, что интимная близость может как скрепить, так и разрушить отношения. Артистка отметила, что очень важно отбросить свои комплексы и быть более раскрепощенными.
"Люблю поговорку о том, что нужно быть леди в жизни и сексуальной ***** [раскрепощенной женщиной – прим. "Утро.ру"] в постели. То есть надо совмещать в себе сексуальность, страстность, открытость, при этом быть умной и добропорядочной",
– советует Волочкова. Балерина добавила, что союз двух людей должен быть искренним и построенным на доверии. "Я счастлива в таких отношениях, чего и вам желаю!", – заключила она.
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