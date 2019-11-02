Телеведущая ужаснула последствиями эксперимента

Ксения Собчак опубликовала в Инстаграм снимок, на котором держит дымовую шашку. Теледива стоит на диване в длинном черном платье с эффектным декольте. Однако снимок вызвал недоумение у подписчиков звезды – у жены Константина Богомолова пропала одна нога.

"Нет дыма без меня!" – подписала кадр Собчак, позирующая в клубах красного дыма. Интернет-пользователи пришли к выводу, что кадр получился неудачным из-за странной позы.

"А где вторая нога?", "Нога как-то не в естественном ракурсе", "Какое дурацкое фото. Тело отдельно, нога отдельно", "Странная фотка то ли ногу оторвало, то ли нога распухла, что-то пошло не так", "Неудачно раскорячилась", – посетовали они.

Однако фанаты пришли в полный восторг от снимка. Поклонники уверены, что Собчак расцвела после свадьбы с режиссером и стала выглядеть как никогда сексуально.

"Ксения только Вы так можете", "Крутая фотка,и укладка такая очень идет", "Ксения вы и огонь, и дым вместе", "Вы прям как-будто из ада восстали. И теперь ждёте своего Воланда", "Дама огонь", "Повелительница дыма!", "Ксения, какая вы красивая", "Ксень, ты так расцвела с Константином!!!!!! Прям такая стала красивая! Я не пойму что поменялось, но ты сейчас прям огонь", – осыпали фанаты Собчак комплиментами.