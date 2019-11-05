Артист ушел на 77-м году жизни

Актер театра Et Cetera Петр Смидович умер 5 ноября после продолжительной болезни. Об этом сообщили коллеги артиста из храма Мельпомены.

Чем именно болел Смидович, неизвестно. Информация о дате и месте прощания с актером появится позже.

"Очень тяжело понимать, какого большого артиста потерял наш театр, и не только наш театр, но и вся отечественная сцена", – говорится в сообщении пресс-службы Et Cetera.

В труппу театра Смидович пришел в 2001 году. Он играл на сцене в известных постановках, таких как "451 по Фаренгейту" и "Борис Годунов". До этого он трудился в МХАТ, где выступал в спектаклях, поставленных по произведениям русских классиков.