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Умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей"

Умер актер сериала
Виталий Жигалин. Кадр из сериала "Дознаватель-2" (2013-2014)
Артист скончался на 49-м году жизни

Актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин умер в Самаре. Об этом сообщили в Самарском академическом театре имени Горького.

Коллеги артиста в сообщении, опубликованном в Facebook, не уточнили причину смерти. Прощание с Жигалиным пройдет 8 ноября.

В фильмографии актера почти 20 работ. Он снимался во многих популярных сериалах, например, в "Морских дьяволах", "Ментовских войнах" и "Тайнах следствия". На сцене Самарского театра Жигалин выступал 25 лет. 

Полина ИВАНОВА

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