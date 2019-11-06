Умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей"

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Актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин умер в Самаре. Об этом сообщили в Самарском академическом театре имени Горького.
Коллеги артиста в сообщении, опубликованном в Facebook, не уточнили причину смерти. Прощание с Жигалиным пройдет 8 ноября.
В фильмографии актера почти 20 работ. Он снимался во многих популярных сериалах, например, в "Морских дьяволах", "Ментовских войнах" и "Тайнах следствия". На сцене Самарского театра Жигалин выступал 25 лет.
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