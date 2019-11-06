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Звезда российского телевидения и один из самых востребованных шоуменов Андрей Малахов ответил на неудобный вопрос коллеги по цеху Ксении Собчак. Ведущий поведал, на сколько его ценило, в прямом смысле слова, руководство "Первого канала", с которым он сотрудничал до лета 2017 года.
То есть до момента, пока Малахов не ушел на ТК "Россия 1". Выяснилось, что на предыдущей работе журналисту в месяц платили более трех миллионов рублей. Если быть точнее, то $50 тыс. Больше получали лишь Познер с Ургантом, отметил бывший сотрудник "Первого" в программе начинающего блогера "Осторожно, Собчак" на YouTube-канале.
Примерно столько же он зарабатывает на другом федеральном канале. Малахову там предложили "равносильный" гонорар, ограничился словами без цифр знаменитый телеведущий.
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