Ведущего вынудили раскрыть правду о своих заработках

Звезда российского телевидения и один из самых востребованных шоуменов Андрей Малахов ответил на неудобный вопрос коллеги по цеху Ксении Собчак. Ведущий поведал, на сколько его ценило, в прямом смысле слова, руководство "Первого канала", с которым он сотрудничал до лета 2017 года.

То есть до момента, пока Малахов не ушел на ТК "Россия 1". Выяснилось, что на предыдущей работе журналисту в месяц платили более трех миллионов рублей. Если быть точнее, то $50 тыс. Больше получали лишь Познер с Ургантом, отметил бывший сотрудник "Первого" в программе начинающего блогера "Осторожно, Собчак" на YouTube-канале.

Примерно столько же он зарабатывает на другом федеральном канале. Малахову там предложили "равносильный" гонорар, ограничился словами без цифр знаменитый телеведущий.