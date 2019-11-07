Смерть народной артистки была страшной

Анастасия Георгиевская ушла из жизни в 1990 г., ей было 76 лет. Тело актрисы из фильма "Большая перемена" нашли на полу квартиры, лицо и часть руки были съедены ее обезумевшим от голода любимым щенком.

Почти неделю актриса лежала мертвой, и никто не знал о ее кончине: коллеги звонили ей, не раз приезжали, стучали в дверь, но никто не открывал, притом соседи говорили, будто слышали в квартире шаги и шум воды в ванной. Когда же дверь взломали, перед свидетелями предстала жуткая картина. На женщину страшно было смотреть – многие отводили глаза, а кому-то и вовсе стало плохо. Вокруг были разбросаны деньги. Хотя причин расследовать произошедшее не нашли, неравнодушные до сих пор размышляют, что же случилось со звездой.

В четверг, 7 ноября, исполнилось 105 лет со дня рождения народной артистки. Сослуживцы по театру, вспоминая ее, говорят, что у актрисы была сложная судьба: она рано стала сиротой, росла в школе-коммуне. Мужа и детей у нее не было, и всю себя Анастасия Павловна посвятила работе. Она жила скромно, в двухкомнатной квартире, что поражало коллег.

"Представляете?! Народная артистка! Как бомж", – удивлялся актер Всеволод Шиловский. Но саму Георгиевскую это устраивало. Несмотря на испытания, она сохраняла чувство юмора и была очень энергичной, "не женщина – тайфун", отмечает издание "Аргументы и факты".

Сегодня ее помнят лишь коллеги и любители театра старшего возраста – актриса 54 года блистала на сцене МХАТа. Но любимый многими фильм "Большая перемена" трудно представить без пожилой интеллигентной учительницы географии Серафимы Павловны, которая в одном из эпизодов обращается к коллегам с ироничной речью: "Мадамы! По сведениям тети Глаши, наш новый историк – мужчина. Да! Рекомендую всем привести себя в порядок. И впредь публично юбки не задирать, чулки не поправлять, новыми комбинациями не хвастаться. Все должно быть шарман… Черт подери!"





