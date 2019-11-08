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Тело автора песен Кобзона нашли в Москве

Юрий Маркелов. Фото: commons.wikimedia.org
Юрий Маркелов. Фото: commons.wikimedia.org
Юрию Маркелову было 69 лет

Советский и российский композитор скончался 7 ноября.Об этом пишут СМИ.

Судя по всему, его тело нашли в столичной квартире.

"Юрий Николаевич ушел из жизни 7 ноября в квартире на Страстном бульваре", – сообщил неназванный источник АГН "Москва".

Маркелов известен как автор песен, которые исполняли Лев Лещенко ("Кижи") и Иосиф Кобзон ("С Днем Победы, капитан!"). Также композитор создавал камерно-симфонические произведения и музыку к мультипликационным и документальным фильмам.

Официального подтверждения этой трагической новости пока нет.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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