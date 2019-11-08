Юрию Маркелову было 69 лет

Советский и российский композитор скончался 7 ноября.Об этом пишут СМИ.

Судя по всему, его тело нашли в столичной квартире.

"Юрий Николаевич ушел из жизни 7 ноября в квартире на Страстном бульваре", – сообщил неназванный источник АГН "Москва".

Маркелов известен как автор песен, которые исполняли Лев Лещенко ("Кижи") и Иосиф Кобзон ("С Днем Победы, капитан!"). Также композитор создавал камерно-симфонические произведения и музыку к мультипликационным и документальным фильмам.

Официального подтверждения этой трагической новости пока нет.