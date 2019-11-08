Звезда дала понять, что предпочитает не поддерживать грудь бюстгальтерами

Анастасия Квитко потрясла своих многочисленных поклонников, представ перед ними в совершенно новом образе.На своей страничке в Instagram "русская Кардашьян" показала фото в серебристых брючках в обтяжку и ярко-белом топе. Обычно так много одежды на себя Настя не надевает, ограничиваясь микро-купальниками.

Впрочем, наряд звезды не сумел скрыть ее выдающиеся прелести – поклонники даже смогли рассмотреть соски, просвечивающие через ткань топа. Цвет волос Квитко тоже изменила, став платиновой блондинкой.



"Безумно красиво выглядит!!!!", "Красавица", "Я тебя люблю", "Любовь моя, ты настоящая кукла Барби", -

написали поклонники Анастасии на всех языках мира.

В комментариях девушка призналась, что не перекрашивала волосы, а надела парик, отмечает "Пятый канал".



