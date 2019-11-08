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Анастасия Квитко потрясла своих многочисленных поклонников, представ перед ними в совершенно новом образе.На своей страничке в Instagram "русская Кардашьян" показала фото в серебристых брючках в обтяжку и ярко-белом топе. Обычно так много одежды на себя Настя не надевает, ограничиваясь микро-купальниками.
Впрочем, наряд звезды не сумел скрыть ее выдающиеся прелести – поклонники даже смогли рассмотреть соски, просвечивающие через ткань топа. Цвет волос Квитко тоже изменила, став платиновой блондинкой.
"Безумно красиво выглядит!!!!", "Красавица", "Я тебя люблю", "Любовь моя, ты настоящая кукла Барби", -
написали поклонники Анастасии на всех языках мира.
В комментариях девушка призналась, что не перекрашивала волосы, а надела парик, отмечает "Пятый канал".
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