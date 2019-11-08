Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В цепях и на коне: откровенные кадры звезд с большим бюстом

Рита Керн. Фото: instagram.com/mrs.ritakern Яна Кошкина. Фото: Пресс-служба
Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Великолепные красотки показывают все лучшее сразу в соцсетях

Звезды с пышной грудью традиционно пользуются любовью у своих поклонников. Прекрасные дамы российского шоу-бизнеса уверяют, что выдающимися прелестями наградила их природа, однако многие недоброжелатели считают, что не обошлось и без вмешательства хирургов-кудесников. Впрочем, поклонникам это не важно – они с нетерпением ждут каждого нового снимка своей любимицы с декольте. "Утро" вспоминает самые горячие кадры российских красавиц. 

Сладкая мечта всех российских мужчин – Анна Семенович. Звезда регулярно публикует в Сети пикантные фото, которые собирают множество восторженных комментариев. Анна уверяет, что ее знаменитая грудь – абсолютно натуральная.

Не уступает Семенович в популярности и Анфиса Чехова. Поклонники обожают телеведущую за женственную фигуру и не устают восхвалять ее округлости. Впрочем, на своей страничке в Instagram звезда делится не только роскошными снимками, но и эротическими стихами.

Знойная красотка любит отдыхать на экзотических курортах – здесь всегда есть повод показать фигуру в купальнике.

Анна Седокова волнует слушателей не только своими лиричными песнями, но и прекрасной грудью и округлыми ягодицами. Похоже, для пляжных фото звезде скоро придется завести отдельную страничку в соцсетях.

Поклонники часто упрекают участницу "Дома-2" Риту Керн в пластических операциях. Однако дива не обращает внимания на злопыхателей и позволяет любоваться своими формами всем желающим.

Рита Керн. Фото: instagram.com/mrs.ritakern

Актриса и модель Яна Кошкина тоже не избежала упреков в неестественности. Ее верные поклонники считают, что их любимая звезда хороша в любом наряде. Но больше всего Яна нравится им в купальнике.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Джигарханян бежит в США

Артист готов отказаться от жизни в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей