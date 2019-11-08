Великолепные красотки показывают все лучшее сразу в соцсетях

Звезды с пышной грудью традиционно пользуются любовью у своих поклонников. Прекрасные дамы российского шоу-бизнеса уверяют, что выдающимися прелестями наградила их природа, однако многие недоброжелатели считают, что не обошлось и без вмешательства хирургов-кудесников. Впрочем, поклонникам это не важно – они с нетерпением ждут каждого нового снимка своей любимицы с декольте. "Утро" вспоминает самые горячие кадры российских красавиц.

Сладкая мечта всех российских мужчин – Анна Семенович. Звезда регулярно публикует в Сети пикантные фото, которые собирают множество восторженных комментариев. Анна уверяет, что ее знаменитая грудь – абсолютно натуральная.

Не уступает Семенович в популярности и Анфиса Чехова. Поклонники обожают телеведущую за женственную фигуру и не устают восхвалять ее округлости. Впрочем, на своей страничке в Instagram звезда делится не только роскошными снимками, но и эротическими стихами.

Знойная красотка любит отдыхать на экзотических курортах – здесь всегда есть повод показать фигуру в купальнике.

Анна Седокова волнует слушателей не только своими лиричными песнями, но и прекрасной грудью и округлыми ягодицами. Похоже, для пляжных фото звезде скоро придется завести отдельную страничку в соцсетях.

Поклонники часто упрекают участницу "Дома-2" Риту Керн в пластических операциях. Однако дива не обращает внимания на злопыхателей и позволяет любоваться своими формами всем желающим.

Актриса и модель Яна Кошкина тоже не избежала упреков в неестественности. Ее верные поклонники считают, что их любимая звезда хороша в любом наряде. Но больше всего Яна нравится им в купальнике.