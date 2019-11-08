У актера онемела нога

Игорю Вернику вызвали "скорую помощь" в театр МХТ им. Чехова. Телеведущему резко стало плохо.

О проблемах со здоровьем Верника сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, у актера начались резкие боли и онемела нога. Официального подтверждения этой информации пока нет.