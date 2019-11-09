Телеведущий проявил знак уважения Украине, но его поняли не все пользователи Сети

Андрей Малахов заинтриговал подписчиков в Инстаграме, опубликовав фото, на котором позирует рядом с человеком, напоминающим президента Украины Владимира Зеленского. В руках телеведущий держал букет с синими и желтыми цветами, как флаг Незалежной, за что на него ополчились недоброжелатели.

"Сегодня в #приветандрей сюрприз для Олега Газманова",

– подписал кадр Малахов, отметив, что известный танцующий миллионер Жан Лука Вакки бросил вызов российскому певцу.

Однако поклонников телезвезды интересовал не батлл, а мужчина, стоящий рядом с ним:

"Букет ужасный украинский, его противно держать даже в руках...", "Я обалдела в первую секунду – думала Зеленский", "Я думал вы с Зеленским", "На фото как я вижу президент Украины Владимир Зеленский", "Вот и постили бы Газманова и Джанлуку...", "Это клон Зеленского?", "Зеленский вернулся в российский шоу – бизнес?", "Фу, думала уже Зеленский... раньше бы вообще не обратила бы внимание на букет, а сейчас глаз настолько режет. Это самый ужасный букет", "Сначала подумала, что Зеленский с жовто-блакитним букетом приехал", "Букет отвратный", "Андрей! Пугающий украинский какой то букет!", "Вы рядом с Зелинским?! Клоун не вызывает уважения", – отметили подписчики Малахова.

Впрочем, кое-кто написал, что букет ужасный не потому, что он напоминает флаг Украины, а потому что он получился "каким-то бедненьким".

На самом деле, на фото позирует не настоящий глава Незалежной, а человек, на него похожий, – уроженец Узбекистана Умид.