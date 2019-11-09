Телеведущая продемонстрировала фигуру в нижнем белье

Анфиса Чехова рассказала, с чего начинается ее утро, опубликовав в Инстаграме горячие кадры. На снимках можно разглядеть фигуру звезды почти по всех деталях, что несказанно порадовало поклонников и разозлило недоброжелателей.

"Моё утро начинается со стакана воды с жидким пребиотиком, потом сытный завтрак и кофе, а затем уже я перехожу ко всем своим делам",

– призналась Чехова, позирующая в нижнем белье белого цвета в гостиной.

Недоброжелатели призвали телеведущую одеться и быть скромнее:

"Да оденьтесь уже?", "Почему все время в трусах и купальниках?", "Я не пойму в чем тут красота? Полноватое тело, трусиля по пояс и т.д!" – высказались такие.

А фанаты подержали любимицу, подчеркнув, что она прекрасно выглядит.

"Какая вы сексуальная", "Фигура что надо", "Прекрасная фигура! Пример для многих", "Неотразима как всегда", "Ты хороша детка", "Шикарная", – восхитились поклонники.