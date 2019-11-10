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Раскрыты подробности смерти Паши Фейсконтроля

Клубный промоутер скончался в Москве

Павлу Пичугину, известному как Паша Фейсконтроль, было 38 лет.

О смерти знаменитости сообщил телеканал "Звезда". Трагическую новость подтвердил друг и коллега Паши DJ Smash. По ранее появившимся данным, Пичугин скончался от остановки сердца.

Однако приятель легенды клубной жизни Москвы МС Дима Еж (Дмитрий Ежиков) заявил, что Паша Фейсконтроль недавно перенес операцию на колене. У звезды было подозрение на тромбоз, отметил он в беседе с телеканалом "360".

"Мы сами в шоке. Узнали только несколько часов назад. Пытаемся разобраться, как все происходило. Но точно он нигде не тусовался, не гулял. Он был дома, один. Стало плохо, вызвал скорую. Скорая, говорят, не доехала",

- сообщил Ежиков.

Официального заключения медиков пока нет.

Популярным Пичугин стал в нулевых – он контролировал вход в самые модные и дорогие столичные заведения.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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