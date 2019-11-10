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Сердце шалит: Якубович перенес операцию

Леонид Якубович. Фото: www.globallookpress.com
Леонид Якубович. Фото: www.globallookpress.com
У ведущего программы "Поле чудес" обнаружили проблемы со здоровьем

Известный шоумен сам обратился к медикам.

У 74-летнего ведущего "Поля чудес" выявили нарушения ритма сердца. Леонида Якубовича срочно отправили к хирургам. Артисту на днях провели операцию – поставили кардиостимулятор. К счастью, все прошло благополучно, домой его отпустили уже через день.

Пока Леонид Аркадьевич остается под наблюдением врачей – амбулаторно. Об этом сообщает РЕН ТВ. Сам шоумен о проблемах со здоровьем не распространяется.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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