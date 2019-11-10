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Скончалась вдова актера из "Операции Ы"

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Она пережила супруга на полвека

В Подмосковье умерла вдова советского актера Владимира Раутбарта, который прославился ролью профессора в фильме "Операция Ы и другие приключения Шурика". Эмма Моисеевна жила в деревне Малое Видное. Об этом пишет телеграм-канал МК.

Сам Раутбарт ушел рано – в 40 лет у него случился разрыв аорты. Жена пережила его на 50 лет.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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