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В Подмосковье умерла вдова советского актера Владимира Раутбарта, который прославился ролью профессора в фильме "Операция Ы и другие приключения Шурика". Эмма Моисеевна жила в деревне Малое Видное. Об этом пишет телеграм-канал МК.
Сам Раутбарт ушел рано – в 40 лет у него случился разрыв аорты. Жена пережила его на 50 лет.
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