Любовник бывшей Джигарханяна слил в Сеть интересные кадры

В Большом театре 10 ноября чествовали Александру Пахмутову – замечательный композитор праздновала свой 90-летний юбилей.

Президент России Владимир Путин вышел поздравить Александру Николаевну и сказал, что подписал указ о ее награждении высшей российской наградой – орденом Андрея Первозванного. После появления Владимира Владимировича произошел неловкий момент – ведущий Андрей Малахов, не знавший, с какой стороны обойти президента, проскользнул за спиной главы государства, смутился и попал на видео Прохора Шаляпина.

Народная артистка СССР Александра Пахмутова – автор множества популярных песен. Среди них "Надежда", "Нежность", "Как молоды мы были", "Старый клен" и множество других.

Почти весь свой юбилейный вечер в Большом композитор провела за роялем. На страничке российского президента в Instagram есть и более развернутый ролик с празднования, где можно подробнее рассмотреть и радость юбиляра, и смущение Малахова.







