Скандал разгорелся из-за обычного рукопожатия

На финалистку шоу "Голос. Дети" Рагду Ханиеву обрушился поток негатива. Девушку заклеймили позором за знак приветствия.

Восходящая звезда из Ингушетии пришла на слепые прослушивания сезона для взрослых. Она исполнила композицию "Bird set free" певицы Sia и выбрала в наставники музыканта-скандалиста Сергея Шнурова.

Под фотографией, которую Рада выложила в Instagram, на молодую исполнительницу обрушились с критикой и рассуждениями о том, что не к тому педагогу она пошла в ученицы. На снимке вокалистка соприкасается с солистом далекого от цензуры "Ленинграда" руками (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Стыдно....Отписываюсь!", "Как ты можешь, так ты же ингушка", "Не того наставника выбрала", "Представьте себе, если бы мы на обычной улице наблюдали как девушка-вайнашка пожимает руку постороннему мужчине, а тут конечно, это же артистка, можно закрыть глаза. Стыдно", "Почему Шнуров? А не Меладзе", "Гагарина правильно сказала, этот наставник научит тебя только орать.. я в шоке от твоего выбора", "К Полине надо было, а он же песни матом поет", – осудили Ханиеву подписчики.

Между тем нашлись и те, кто поддержал и оправдал выбор начинающей певицы.

"Не понимаю, почему люди считают, что к Меладзе надо было. Вам хочется, чтоб она стала одной из ВИА ГРА? Рагда, я рада, что ты уверена в своем выборе, это видно. Ты прекрасная!", "Меладзе коммерсант ,а Шнуров музыкант, правильный выбор", – заключили поклонники.

Вокалистка запомнилась вторым местом в программе "Голос. Дети" в 2014 году и обещанием вернуться, напоминает "URA.RU". Рада сдержала свое слово.