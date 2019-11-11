62-летнему сыну Смоктуновского срочно вызвали скорую

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Филиппу внезапно стало плохо, когда он был дома. К счастью, на помощь пришла родственница, которая вызвала ослабевшему сыну советского актера Иннокентия Смоктуновского скорую.
Приехавшие на вызов медики мужчину осмотрели, но увозить не стали. Сейчас Филиппу стало лучше. Об этом пишет телеграм-канал 112.
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