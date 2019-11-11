У 56-летнего актера "Домашнего ареста" подозрение на пневмоторакс

Игорь Савочкин доставлен в одну из московских больниц. Сейчас артиста, сыгравшего в "Ночном дозоре", "Домашнем аресте" и множестве сериалов, обследуют медики. Подозревают, что у Савочкина пневмоторакс. Это скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к частичному или полному коллапсу легкого.

После обследования, как сообщает Telegram-канала Mash, будет принято решение о госпитализации Игоря Савочкина.