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Игорь Савочкин доставлен в одну из московских больниц. Сейчас артиста, сыгравшего в "Ночном дозоре", "Домашнем аресте" и множестве сериалов, обследуют медики. Подозревают, что у Савочкина пневмоторакс. Это скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к частичному или полному коллапсу легкого.
После обследования, как сообщает Telegram-канала Mash, будет принято решение о госпитализации Игоря Савочкина.
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