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Российские журналисты сообщили, что вдову Муслима Магомаева, советскую и российскую оперную певицу, Тамару Синявскую экстренно госпитализировали. Представитель артистки поспешил прокомментировать новость: сейчас она чувствует себя нормально.
"На самочувствии сказались погодные условия, но все в полном порядке. Она бы не хотела на эту тему вообще разговаривать, так что все нормально, спасибо",
– рассказал РИА "Новости" представитель Синявской.
Женщину доставили в больницу еще в понедельник, 11 ноября, сообщает РЕН ТВ. Там она прошла обследование в отделении кардиохирургии, передает "360".
Тамара Синявская – народная артистка СССР, заслуженный деятель музыкального искусства. Она награждена российскими орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
В 1974 году вышла замуж за Муслима Магомаева. Они были вместе вплоть до его смерти в 2008 году.
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