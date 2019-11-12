Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Знаменитый "синтоловый качок" Кирилл Терешин попросил московских врачей избавить его от имплантов.
Как сообщает телеграм-канал Mash, у Терешина начался воспалительный процесс. Сейчас горе-культурист проходит предоперационное обследование, затем медики столичной больницы выкачают из его синтол и другие вещества, которым не место в организме.
Синтолом пользуются профессиональные спортсмены для локального увеличения объема мышц. Этот препарат имеет множество противопоказаний: он способствует развитию инфекционных процессов, повреждает нервы и может стать причиной инфаркта или инсульта.
Кирилл Терешин стал известен на всю страну после участия в телепрограмме Андрея Малахова.
Жертва работала вместе с подозреваемым в ее убийстве
Белый дом официально так и не выступил с осуждением России