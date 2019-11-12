Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Руки-базуки" останется без бицепсов

Кирилл Терешин. Фото: instagram.com/ruki_bazuki_official
Кирилл Терешин. Фото: instagram.com/ruki_bazuki_official
Напуганный культурист решился на операцию

Знаменитый "синтоловый качок" Кирилл Терешин попросил московских врачей избавить его от имплантов.

Как сообщает телеграм-канал Mash, у Терешина начался воспалительный процесс. Сейчас горе-культурист проходит предоперационное обследование, затем медики столичной больницы выкачают из его синтол и другие вещества, которым не место в организме.

Синтолом пользуются профессиональные спортсмены для локального увеличения объема мышц. Этот препарат имеет множество противопоказаний: он способствует развитию инфекционных процессов, повреждает нервы и может стать причиной инфаркта или инсульта.

Кирилл Терешин стал известен на всю страну после участия в телепрограмме Андрея Малахова.


Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отличница и красавица: что известно об убитой в Санкт-Петербурге аспирантке

Жертва работала вместе с подозреваемым в ее убийстве

Трамп дал тайное поручение Вашингтону по конфликту в Керченском проливе

Белый дом официально так и не выступил с осуждением России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей