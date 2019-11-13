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Валерия Федорович нечасто радует своих поклонников пикантными снимками. Однако недавно артистка показала в Сети необычное черно-белое фото – Валерия снялась в расстегнутой белой рубашке, показав очертания своей обнаженной груди.
"Мы в сентябре, спрятались с ней в одном из Московских Двориков и решили просто довериться... друг-другу и камере.:) Саша, удивительно точно, поймала мой настрой.:)"
– написала звезда на своей страничке в Instagram.
Комментаторы немедленно поделились своими оценками:
"Фига у тебя грудь обвисла",
– написал один из подписчиков.
Однако такой негативный отзыв был всего один. Остальным поклонникам снимок очень понравился:
"Грудь!Хорошая! КрасотаКак женщина и знаток в красоте говорю: Венера Милосская отдыхает!", "Ой, и смущен, и восхищен...", "Ничего лишнего открытого,красиво и не вульгарно", "Шикарно запечатлено настроение", "Вау, Лера! Смело и красиво", "Очень нежно".
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
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